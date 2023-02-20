Италия может передать Украине истребители при определенном условии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони может посетить Украину к годовщине российского вторжения на ее территорию. Во время визита она может поднять вопрос о передаче Украине пяти военных истребителей.

Об этом пишет Repubblica.

Истребители для Украины

В сообщении говориться, что Италия готова предоставить Украине боевые самолеты, но при условии, что Италия не станет первым "контрибутором". Страна не готова возглавить битву за отправку истребителей ВСУ из-за разнообразия взглядов в большинстве и из-за сомнений касаемо продолжения конфликта в общественном мнении.

Возможной альтернативой является отсутствие возражений по поводу передачи Великобританией Украине "нескольких десятков Typhoon", но для этого необходимо одобрение других европейских стран. Если другие страны начнут первые поставки, Италия может присоединиться к ним. В случае передачи истребителей, Италия скорее всего предоставит Amx или Tornado, а не Eurofighter или F-35.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Однако на это нужно время.