Прем'єр-міністр Італії прибула до Києва

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

У вівторок, 21 лютого, до Києва прибула прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона хоче зустріти з Президентом України Володимиром Зеленським та відвідати зруйновані міста Київської області.

Про це пише La Repubblica.

Візит Джорджії Мелоні

Прем'єр-міністр Італії сьогодні планує відвідати Ірпінь та Бучу на Київщині, які були пошкоджені під час російської окупації.

Крім того, Джорджія Мелоні зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що ще одна країна світу підтримала ідею створення спеціального трибуналу для Росії за воєнні злочини в Україні. В Італії заявили, що кремль має відповісти за вбивства цивільного населення України.

Так, за словами міністра закордонних справ Антоніо Таяні, Італія підтримує створення спеціального трибуналу з воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.

"Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, а ми подивимося, як втрутитися: якщо буде створено спеціальний трибунал, ми не проти цього", — наголосив він.

Крім того, Таяні заявив, що офіційний Рим ніколи не відправляв зброю для завдання ударів по російській території і ніколи не оголошував війну росії.