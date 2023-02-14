Италия поддерживает создание спецтрибунала для россии

Италия поддержала создание спецтрибунала для рф за военные преступления в Украине
Еще одна страна мира поддержала идею создания специального трибунала для россии за военные преступления в Украине. В Италии заявили, что кремль должен ответить за убийства гражданского населения Украины.
Об этом сказал глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает Sky24.
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Так, по словам министра иностранных дел Антонио Таяни, Италия поддерживает создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным во время российского вторжения в Украину.
"Убийство беззащитного населения является военным преступлением, а мы посмотрим, как вмешаться: если будет создан специальный трибунал, мы не против этого", — подчеркнул он.
Кроме того, Таяни заявил, что официальный Рим никогда не отправлял оружие для нанесения ударов по российской территории и никогда не объявляли войну россии.
"У нас есть проблема с руководством, а не с народом. Если руководство нарушает нормы международного права, у нас может быть только одна позиция: осуждение нарушений закона, военных преступлений, насилия", — пояснил глава итальянского ведомства.
Напомним, недавно в ЕС заявили, что россия непременно будет отвечать за военные преступления в Украине перед международным судом.
По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов — прежде всего, документация, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.