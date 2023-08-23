Президент ЮАР Сирил Рамафоса на БРИКС. Фото: REUTERS/James Oatway

В южноафриканском Йоханнесбурге продолжается саммит БРИКС. На встрече выступили президенты Бразилии, Южной Африки и России.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что сказал президент Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине показал ограниченность функционала Совета Безопасности ООН. По его словам, Бразилия готова присоединиться к мерам, способствующим прекращению огня.

Заявление Рамафосы

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил обеспокоенность на саммите, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании.

Он заявил, что страны БРИКС должны продвигать интересы "глобального Юга".

Выступление Путина

По словам российского диктатора, страны БРИКС против какой-либо исключительности стран, а также политики неоколониализма.

Он заявил, что к "тяжелому кризису в Украине" якобы привело стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире.

"Действия РФ в Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну на уничтожение", — говорит диктатор РФ.

Путин добавил, что Россия благодарна коллегам по БРИКС, пытающимся помочь в урегулировании конфликта.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 22 августа, в Йоханнесбурге, ЮАР, состоялся Деловой форум участников БРИКС. Выступавший онлайн российский диктатор Владимир Путин не смог не опозориться и здесь.

Также мы писали, что российский президент Владимир Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.