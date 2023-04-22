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Дерусификация Крыма: Кабмин будет консультироваться с коренными жителями по смене названий

22 апреля 2023 17:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Дерусификация Крыма: Кабмин будет консультироваться с коренными жителями по смене названий
Заседание кабинета министров Украины. Фото: пресс-служба офиса Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О географических названиях". Кабинет Министров должен провести консультации с представительными органами коренных народов, чтобы представить новые варианты переименований.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Отмечается, что кабинет Министров в шестимесячный срок со дня вступления Закона в силу должен провести консультации с представительными органами коренных народов Украины, и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения по переименованию населенных пунктов Крымского полуострова, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Закон позволяет изменять названия городов и улиц, в частности в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, которые временно оккупированы российской федерацией.

В заявлении представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым информируется, что деколонизация и дерусификация равна полному восстановлению украинской историко-национальной топонимики, ее осовремениванию именами новейших героев, боровшихся за независимость и свободу своего государства против врага. Что также важно для будущей реинтеграции Крыма после деоккупации, в частности, в контексте видимости коренных народов Украины и их права на сохранение своего историко-культурного наследия.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Данный закон вступит в силу через три месяца.

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