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Скласти іспит, щоб отримати громадянство України: Зеленський підписав новий законопроєкт

21 квітня 2023 20:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Скласти іспит, щоб отримати громадянство України: Зеленський підписав новий законопроєкт
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 21 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7606 про внесення змін до Законів України. А саме "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляють на сайті Верховної ради України.

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Зеленський підписав внесення змін до Законів України

Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

Відтепер для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

Ініціаторами законопроєкту були Шмигаль Денис Анатолійович та Кабінет Міністрів України. 

Нагадаємо, що уряд прийняв ухвалу про запровадження нового пакету медичних послуг для медиків, які працюють у військово-лікарських комісіях. Для розв'язання проблем, пов'язаних з роботою ВЛК, була розроблена "дорожня карта", яка включає кілька кроків.

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