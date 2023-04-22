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Дерусифікація Криму: Кабмін консультуватиметься з корінними мешканцями щодо зміни назв

22 квітня 2023 17:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Дерусифікація Криму: Кабмін консультуватиметься з корінними мешканцями щодо зміни назв
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: пресслужба офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про географічні назви". Кабінет Міністрів має провести консультації з представницькими органами корінних народів, щоб подати нові варіанти перейменувань.

Про це інформує представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

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Зазначається, що кабінет Міністрів у шестимісячний строк з дня набуття чинності Закону має провести консультації з представницькими органами корінних народів України, та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова, назви яких містять символіку російської імперської політики.

Закон дає можливість змінювати назви міст і вулиць, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, які тимчасово окуповані російською федерацією.

В заяві представництва Президента України в Автономній Республіці Крим інформується, що деколонізація та дерусифікація дорівнює повному відновленню української історично-національної топоніміки, її осучаснення іменами новітніх героїв, які боролися за незалежність та свободу своєї держави проти ворога. Що також важливо для майбутньої реінтеграції Криму після деокупації, зокрема у контексті видимості корінних народів України та їхнього права на збереження своєї історично-культурної спадщини.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Даний закон набере чинності через три місяці.

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