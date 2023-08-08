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Депутат объяснил хитрость Китая и прорыв Украины на саммите мира

8 августа 2023 11:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мирный саммит в Саудовской Аравии: в ВР объяснили участие Китая
Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, май 2023 года. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Участие Китая в прошедшем в минувшие выходные мирном саммите в Саудовской Аравии является определенной неожиданностью и победой украинской дипломатии. Но за всем, что делает Китай, стоят прагматические расчеты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

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По его словам, скорее всего, Китай решил не оставаться в стороне от процесса, в котором принимают участие страны Глобального Юга. С пропагандистской точки зрения, это хорошо для Китая.

Александр Мережко
Александр Мережко. Фото: Новости.

"Он, видимо, считает, что участие в этих консультациях подкрепляет его претензии на статус миротворца. Однако нужно быть осторожным и учитывать, что Китай в рамках этого процесса может, по сути, продвигать интересы России",  считает Мережко.

Однако, по мнению Мережко, саммит в Саудовской Аравии – настоящая победа украинской дипломатии. Ведь удалось вовлечь в обсуждение Формулы мира президента Владимира Зеленского значительное количество стран Глобального Юга без участия России.

"Тем самым удалось показать и миру и Путину, что Глобальный Юг не на стороне России, что страны Глобального Юга стремятся к более быстрому миру, поскольку видят в российской агрессии угрозу развитию экономики и продовольственной безопасности",  подытожил Мережко.

Напомним, в минувшие выходные в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись двухдневные переговоры по окончании войны в Украине. Формулу мира обсудили представители более 40 стран.

Делегации не приняли конкретных решений, а договорились в дальнейшем продолжить общение.

Прорывом саммита стало участие Китая, ранее отказывавшегося от этого. И судя по сообщениям западной прессы, участие официального Пекина было конструктивным. Россию к встречам не пригласили.

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