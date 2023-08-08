Мирний саміт у Саудівській Аравії: у ВР пояснили участь Китаю

Візит Володимира Зеленського у Саудівську Аравію, травень 2023 року. Фото: ОП

Участь Китаю у мирному саміті у Саудівській Аравії, який пройшов минулих вихідних, є певною несподіванкою та перемогою української дипломатії. Але за всім, що робить Китай, стоять прагматичні розрахунки.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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За його словами, скоріш за все, Китай вирішив не залишатися осторонь процесу, в якому беруть участь країни Глобального Півдня. З пропагандистської точки зору це добре для Китая.

Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"Він, мабуть, вважає, що участь в цих консультаціях підкріплює його претензії на статус миротворця. Однак треба бути обережним і враховувати те, що Китай в рамках цього процесу може, по суті, просувати інтереси Росії", — вважає Мережко.

Проте, на думку Мережка, саміт у Саудівській Аравії — справжня перемога української дипломатії. Адже вдалося залучити до обговорення Формули миру президента Володимира Зеленського значну кількість країн Глобального Півдня без участі Росії.

"Тим самим вдалося показати і світові і Путіну, що Глобальний Південь не на боці Росії, що країни Глобального Півдня прагнуть скорішого миру, оскільки бачать в російській агресії загрозу для розвитку економіки і для продовольчої безпеки", — підсумував Мережко.

Нагадаємо, минулими вихідними у місті Джидда, що у Саудівській Аравії, відбулися дводенні переговори щодо закінчення війни в Україні. Формулу миру обговорили представники понад 40 країн.

Делегації не ухвалили конкретних рішень, а домовилися надалі продовжити спілкування.

Проривом саміту стала участь Китаю, який раніше відмовлявся від цього. І судячи із повідомлень західної преси, участь офіційного Пекіна була конструктивною. Росію до зустрічей не запросили.