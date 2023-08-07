Саміт миру у Саудівській Аравії: що вирішили по Україні

Володимир Зеленський та українська делегація під час візиту у Саудівську Аравію 19 травня 2023 року. Фото: ОП

Минулими вихідними у місті Джидда, що у Саудівській Аравії, відбулися дводенні переговори щодо закінчення війни в Україні. Формулу миру обговорили представники понад 40 країн.

Делегації не ухвалили конкретних рішень, а домовилися надалі продовжити спілкування.

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Проривом саміту стала участь Китаю, який раніше відмовлявся від цього. І судячи із повідомлень західної преси, участь офіційного Пекіна була конструктивною. Росію до зустрічей не запросили.

Яким же був саміт у Джидді — читайте у Новини.LIVE

Не всі розуміють, що Росія має піти з України

Загалом перемовини у саудівській Джидді 5-6 серпня — це вже друга велика зустріч світових країн щодо ймовірних умов закінчення війни в Україні. Перший раунд провели у данській столиці Копенгаген 26 червня цього року. І якщо тоді брало участь трохи більше десятка країн, то вже 5-6 серпня у Джидду з'їхалися делегації 40 країн.

Серед них США, Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Велика Британія, Мексика, Туреччина, Індонезія, Японія, Чилі та країни Євросоюзу. Успіхом стало залучення до дискусій країн, які займають нейтральну позицію щодо війни Росії в Україні.

Саміт миру у Саудівській Аравії. Фото: ТГ Андрій Єрмак

"Дуже продуктивними" назвав дані консультації голова Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію. І чесно додав, що "були різні погляди", але всі віддані принципам поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності України.

Не всі країни розуміють, чому Росія має покинути території України для завершення війни і це питання було одним із найскладніших на полях саміту в Саудівській Аравії, — пояснив в ефірі "Радіо Свобода" радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, певні країни досі думають, що між Росією та Україною є якісь територіальні спори.

"Не всі країни займають проукраїнську позицію і думають, що це питання територіальних нюансів поміж Україною та Росією. Так само не всі країни глибоко розуміються на цьому конфлікті, а деякі продовжують вважати Росію спроможною проводити масштабні воєнні кампанії", — каже Подоляк.

"Складно пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати саме війну, знайти її фінал, то тоді Росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну, і таким чином максимально дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятись з РФ. Не всі це розуміють, і це найбільш складні питання", — підсумував він.

Китай вперше взяв участь у саміті миру

Загалом, за повідомленнями західної преси, зокрема FT, досить "конструктивну позицію" на переговорах про закінчення війни РФ проти України проявив Китай.

Чимало політиків вважають, що КНР один із тих глобальних гравців, які в змозі чинити реальний тиск на керівництво Росії, аби завершити війну в Україні. І якщо раніше КНР публічно не говорила про війну в Україні, то тепер дала зрозуміти, що готова брати участь у подальших переговорах щодо її завершення.

За даними італійського видання Corriere della Sera, після першого дня консультацій учасники саміту досягли згоди з двох питань:

учасники переговорів про війну в Україні вважають: в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН;

учасники також домовилися створити робочі групи для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом.

Окрім цього, йдуть переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав вже до кінця року.

Китай — друг Росії, але є "але"

Член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко у коментарі Новини.LIVE зазначив, що українські медіа надмірно акцентують на темі участі Китаю. Мовляв, вона важлива лише з однієї точки зору — як маркер і показник того, що навіть друзі Росії не можуть ігнорувати заходи щодо її стримування.

Богдан Яременко. Фото: "Слуга народу"

Яременко наголошує: Китай є другом Росії і цей факт сумнівів не викликає. Але погляд Китаю на світ і причини цієї війни набагато більше відповідає поглядам Росії, ніж когось іншого.

"Це очевидно і це не змінилося. Тут більше показова ізоляція Росії, але Китай бере участь у цій зустрічі, все ж таки як друг Росії і держава, яка в тому числі намагається відстоювати й російський погляд на речі. Проте очевидно, що навіть ті, хто хочуть допомогти Росії, не можуть ігнорувати антиросійські заходи. Це стає мейнстрімом. Багато країн, в тому числі і Китай погоджуються, що з Росією дуже важко говорити або й неможливо. Тому деякі питання можна обговорювати вже без неї", — наголосив Яременко.

На думку депутата та дипломата, найголовнішою на зустрічі у Джидді стала спроможність України створювати міжнародний політичний ландшафт. Адже доти країна такої можливості не мала. Як правило, всі зовнішньо-політичні ініціативи з боку офіційного Києва або не мали успіху, або відбувалися в рамках чиїхсь інших ініціатив, або у форватері політики чи то Росії, чи то ЄС, чи то США.

"Ми постійно підлаштовувалися. А тепер ситуація така, що підлаштовуватися Україні немає під кого, бо ніхто повністю не відповідає нашим інтересам. Але, які би не були ініціативи по мирних планах, південноафриканський, китайський і т.д., Україна проводить свій мирний план. І у нас виходить. Ця спроможність є дуже важливою", — каже Яременко.

Він також додав, що Україна нині перебуває у дуже складній ситуації і фактично не має що запропонувати країнам глобального півдня в плані певних політичних, економічних чи військових пряників. І незважаючи на це, Україні вдається достукатися до них, втягнути у свій контекст і розуміння своїх проблем.

"Це багато чого говорить про спроможність України та української дипломатії. І це дуже важливо. Бо поки що нам вдається поширювати правду про себе і нав'язувати певні сприйняття. Це чимале досягнення. Важливо також і те, що зустріч у Джидді — не одноразова акція, а підготовка до чогось більшого", — підсумував Яременко.

Зрештою, після двох днів зустрічей та розмов у Джидді, у підсумковому комюніке делегації 40 країн зазначили, що продовжать подальші консультації. Коли саме та де відбудеться третій раунд перемовин — поки невідомо.