День у полоні за три дні служби: як Раді пропонують змінити розрахунок військових пенсій

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

В Україні пропонують запровадити пільгове обчислення вислуги років для людей, які потрапили в полон через збройну агресію проти України. Згідно із законопроєктом на сайті Верховної Ради, один день полону пропонують зараховувати як три дні проходження служби під час визначення права на пенсію та її розміру. Нововведення стосуватиметься осіб, факт перебування яких у полоні офіційно встановлений відповідно до законодавства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на карту законопроєкту.

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Вислугу за дні в полоні хочуть множити на три: законопроєкт

Наразі закон передбачає зарахування періоду перебування в полоні до вислуги років для призначення пенсії, якщо полонення не було добровільним і людина під час перебування в неволі не вчинила злочину проти миру і людства. Водночас окремого пільгового коефіцієнта для такого періоду законодавство не встановлює.

Автори ініціативи пропонують змінити цей підхід. Період позбавлення особистої свободи, факт якого встановлено відповідно до закону про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, зараховуватиметься до вислуги років на пільгових умовах — один день полону за три дні служби.

У пояснювальній записці зазначається, що людина в полоні не може впливати на тривалість перебування в неволі, продовжувати звичайне проходження служби чи формувати вислугу років. Тому запропоновану норму розглядають як додаткову соціальну гарантію для тих, хто був позбавлений свободи через агресію РФ.

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При цьому право на пільгове обчислення вислуги пропонують пов’язати з офіційно встановленим фактом позбавлення особистої свободи. Йдеться про осіб, яких позбавили свободи через захист суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і які належать до визначених законом категорій.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують уточнити правила визначення місця проживання дитини у спорах між батьками, зокрема якщо вона перебуває за кордоном. Сам факт проживання дитини в іншій країні не має бути окремою підставою для відмови одному з батьків у позові щодо проживання дитини разом із ним в Україні.

Також нещодавно Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358 щодо відповідальності за експлуатацію транспортних засобів із надмірним рівнем шуму. Під час воєнного стану за повторне порушення протягом року пропонують штраф у розмірі 34 тисяч гривень і позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців.