Выборы в войну: готовится ли ЦИК

Избирательные участки в Украине. Фото: УНИАН

Законодательство Украины не разрешает проведение выборов в условиях военного положения, но все больше политиков и экспертов стали поднимать эту тему. Как выяснилось, некоторые политические силы уже на пороге избирательной гонки и создают списки членов комиссии.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

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"Некоторые партии уже и списки членов комиссии создают. Но это их ответственность и их выбор. Я думаю, что мы должны сосредоточиться и в ВРУ, и в ЦИК на поиске решений. Собственно ЦИК ведет определенную работу, и в рабочих группах они эти вопросы (проведение выборов. — Ред.) обсуждают, хотя бы прорабатывают", — сказал Корниенко.

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко. Фото: Новости.

Он добавил, что у международных партнеров Украины есть своя позиция по многим вопросам и по вопросу проведения выборов в условиях войны тоже. Однако такие вещи государство будет решать самостоятельно.

Как мы писали ранее, в Украине заговорили о парламентских выборах в условиях военного положения, хотя на самом деле никто не делал официальных заявлений. Слухи и прогнозы начались после заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о законодательной возможности проведения выборов, которые должны состояться уже в октябре.

Новости.LIVE разбиралось , возможно ли это сделать, стоит ли это делать и кто может финишировать в политической гонке. Эксперты считают, что абсолютное большинство "Слуги народа" не пройдут снова в Раду после громких скандалов во время войны.