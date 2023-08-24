Вибори у війну: чи готується ЦВК

Виборчі дільниці в Україні. Фото: УНІАН

Законодавство України не дозволяє проведення виборів в умовах воєнного стану, але все більше політиків та експертів почали говорити на цю тему. Як виявилося, деякі політичні сили вже на порозі виборчої гонки і створюють списки членів комісії.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко під час VІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

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"Деякі партії вже і списки членів комісії створюють. Але це їхня відповідальність і їхній вибір. Я думаю, що ми маємо зосередитися і в ВРУ, і в ЦВК на пошук рішень. Власне ЦВК веде певну роботу, і в робочих групах вони це питання (проведення виборів. — Ред.) обговорюють, хоча б пропрацьовують", — сказав Корнієнко.

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що у міжнародних партнерів України є своя позиція з багатьох питань, і з питання проведення виборів в умовах війни теж. Однак такі речі держава вирішуватиме сама.

Як ми писали раніше, в Україні заговорили про парламентські вибори в умовах воєнного стану, хоча насправді ніхто не робив офіційних заяв. Чутки та прогнози почалися після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука про законодавчу можливість проведення виборів, які мали б відбутися вже у жовтні.

Новини.LIVE розбиралося, чи можливо це зробити, чи варто це робити і хто може фінішувати у політичних перегонах. Експерти вважають, що абсолютна більшість "Слуги народу" не пройде знову до Ради після гучних скандалів під час війни.