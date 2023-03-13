Данилов сделал прогноз по поводу военного потенциала россии после потерь в Украине
России понадобится несколько десятилетий на то, чтобы восстановить свой военный потенциал после тех потерь, которые она понесла в войне с Украиной. А мировое сообщество в это время переосмысливает систему сдерживания автократических режимов.
Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем Twitter.
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Данилов убежден, что россии понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свой военный потенциал после потерь в войне с Украиной и изменения подходов мирового сообщества по глобальной системе безопасности.
"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", — заявил Данилов.
России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 13 марта, 2023
Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее высказал мнение, что россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала в течение десятков лет. Теперь государство-агрессор становится все более зависимым от внешней помощи.
Секретарь СНБО отметил, что российская коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, поэтому внешняя помощь для россии — вопрос первоочередного веса.
Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.