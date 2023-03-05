Буданов спрогнозував, коли російська економіка втратить здатність забезпечувати війну

Кирило Буданов

Росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці

Про це заявив очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов USA Today.

Прогноз Буданова

Очільник української розвідки вважає, що у держави-терориста залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, колишній заступник міністра фінансів росії, експерший заступник голови Банку росії Олег В'югін заявив, що завдяки наявності запасу фінансових ресурсів у державному та корпоративному секторі росії шанси пройти 2023 рік без руйнування фінансової стабільності зберігаються. Але в наступні роки без істотного урізання державних витрат внаслідок дії міжнародних санкцій ця стабільність буде фатально зруйнована.

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