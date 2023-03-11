Данілов вказав на проблему, яка змушує росію шукати військову допомогу за кордоном

Олексій Данілов

Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років. Тепер держава-агресорка стає дедалі більше залежною від зовнішньої допомоги.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у своєму Twitter.

Думка Данілова

Секретар РНБО наголосив, що російська корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, тому зовнішня допомога для росії — питання першочергової ваги.

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії — питання першочергової ваги", — написав Данілов.

росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії – питання першочергової ваги. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 11, 2023

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.

Також є інформація, що росія веде переговори з Китаєм щодо надання зброї. Нещодавно США пригрозили Китаю наслідками через імовірне постачання зброї до рф.