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Данілов вказав на проблему, яка змушує росію шукати військову допомогу за кордоном

11 березня 2023 17:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олексій Данілов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років. Тепер держава-агресорка стає дедалі більше залежною від зовнішньої допомоги. 

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у своєму Twitter. 

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Думка Данілова

Секретар РНБО наголосив, що російська корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, тому зовнішня допомога для росії — питання першочергової ваги. 

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії  питання першочергової ваги", — написав Данілов.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання. 

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.

Також є інформація, що росія веде переговори з Китаєм щодо надання зброї. Нещодавно США пригрозили Китаю наслідками через імовірне постачання зброї до рф. 

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