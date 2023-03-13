Данілов зробив прогноз щодо військового потенціалу росії після втрат в Україні

Олексій Данілов

Росії знадобиться кілька десятиліть на те, щоб відновити свій військовий потенціал після тих втрат, яких вона зазнала у війні з Україною. А світова спільнота тим часом переосмислює систему стримування автократичних режимів.

Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму Twitter.

Данілов переконаний, що росії знадобляться десятиліття, аби відновити свій військовий потенціал після втрат у війні з Україною та зміни підходів світової спільноти щодо глобальної системи безпеки.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", – заявив Данілов.

росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 13, 2023

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов раніше висловив думку, що росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років. Тепер держава-агресор стає дедалі більше залежною від зовнішньої допомоги.

Секретар РНБО наголосив, що російська корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, тому зовнішня допомога для росії — питання першочергової ваги.

Очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов раніше заявив, що росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. За прогнозами Буданова, економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.