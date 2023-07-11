Данилов назвал количество генералов РФ, которые поддерживают Пригожина

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Avalon/Evgen Kotenko

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не менее 14 российских генералов поддерживают руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам Данилова, много высокопоставленных военных не согласны с политикой президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

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В сообщении отмечается, что жители военного города на автодороге М-4 говорят, что местная военная часть не препятствовала действиям "вагнеровцев". Многие из горожан, включая военнослужащих, выразили симпатию к повстанцам.

"Кого нам следует поддерживать, если есть только один смелый человек, который не испугался?" — цитирует издание слова одной из москвичек.

Другая жительница сообщила, что боевики "Вагнера" обладают большим авторитетом в городе, а многие из них родом из Богучара. Она подчеркнула, что они все считают друг друга друзьями.

Напомним, что после бунта, первое публичное обращение генерала армии Валерия Герасимова было в значительной степени направлено на предполагаемые внутренние угрозы безопасности России. При этом в Кремле и западной разведке сообщили, что президент России Владимир Путин провёл встречу с Евгением Пригожиным.

Также мы сообщали, что британская разведка проанализировала освещение российскими государственными СМИ бунта ЧВК "Вагнер". СМИ почти наверняка были изначально удивлены мятежом и не были к нему готовы