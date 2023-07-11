Данілов назвав кількість генералів РФ, які підтримують Пригожина

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Avalon/Evgen Kotenko

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що не менше 14 російських генералів підтримують керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За словами Данілова, багато високопоставлених військових не погоджуються з політикою президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

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У повідомленні наголошується, що мешканці військового міста на автодорозі М-4 кажуть, що місцева військова частина не перешкоджала діям "вагнерівців". Багато городян, включаючи військовослужбовців, висловили симпатію до повстанців.

"Кого нам слід підтримувати, якщо є тільки одна смілива людина, яка не злякалася?" — цитує видання слова однієї з москвичок.

Інша мешканка повідомила, що бойовики "Вагнера" мають великий авторитет у місті, а багато хто з них родом з Богучара. Вона наголосила, що вони всі вважають один одного друзями.

Нагадаємо, що після бунту, перше публічне звернення генерала армії Валерія Герасимова було значною мірою спрямоване на передбачувані внутрішні загрози безпеці Росії. При цьому в Кремлі та західній розвідці повідомили, що президент Росії Володимир Путін провів зустріч із Євгеном Пригожиним.

Також ми повідомляли, що британська розвідка проаналізувала висвітлення російськими державними ЗМІ бунту ПВК "Вагнер". ЗМІ майже напевно були спочатку здивовані заколотом і не були готові до нього.