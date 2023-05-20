Четыре года в должности: как изменился Зеленский при президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фотоколлаж: Новини.LIVE

20 мая 2019 года состоялась инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. Четыре года на посту главы государства. За это время было многое, как в личной жизни самих украинцев, так и жизни страны.

Больше всех на нас повлияли события 24 февраля 2022 года. Начало полномасштабного вторжения России в Украину. Изменились все мы, как внутренне, так и внешне. За 4 года президентства Владимир Зеленский поменялся поразительно. Новости.LIVE собрали фотографии Президента Зеленского за это время.

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Первое, на что обращаешь внимание — лицо. Заметные изменения сразу видны во время новогодних поздравлений Президента в конце 2021 и 2022 годов.

Владимир Зеленский за время своего президентства. Фото: Скриншот

"Два разных лица... Не потому, что он зарос, потому что появилась часть военной униформы. Просто другое выражение лица", — так внешние изменения Президента описывает психотерапевт Олег Чабан.

Одержав победу во втором туре, с трибуны ВР Владимир Зеленский сказал слова, что каждый из нас президент. Сейчас он — Президент военного времени.

Владимир Зеленский изменился за годы войны. Фото: соцсети

Между этими двумя фотографиями практически год. 8 апреля 2021 г., Президент посещает Донбасс и 4 апреля 2022 г., в освобожденной Буче.

Заграничные визиты Зеленского

Первым зарубежным визитом Зеленского в июне 2019 г. была поездка в Брюссель. Там он встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом. 20 апреля 2023 г. Столтенберг прибыл в Киев.

Владимир Зеленский изменился за 4 года. Фото: Офис Президента Украины

Зеленский и президенты США

Владимиру Зеленскому за время своего правления пришлось встречаться с двумя президентами США. Так, в сентябре 2019 г. Зеленский был в США, выступал на Генассамблее ООН, там он встречался с действующим тогда президентом Дональдом Трампом.

В декабре прошлого года Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Позже были еще встречи з Байденом, в Киеве.

Владимир Зеленский и президенты США. Фото: Офис Президента Украины

Обращение Зеленского

Знакомые Зеленского говорят, что война лишь подчеркнула те черты характера, которые были и раньше. Он каждый день отчитывается, мотивирует и благодарит.

Две речи 24 февраля 2023 и 24 февраля 2024 года. Один человек, с разницей в год. Единственное, что неизменно — это вера в победу Украины.

24 февраля 2023:

"Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть сейчас просто сожжен в прямом эфире на глазах всего мира. Мы подчеркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру".

24 февраля 2024:

Мы стали одной семьей. Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блекаут, холод. Мы сильнее этого. Это был год устойчивости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Февраль год несокрушимости. Его главный итог — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!"

Первая леди об изменениях в Зеленском

В этом году 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Его жена довольно трогательно поздравила в Instagram.

"Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать". Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас", — написала она.

До 2019 года Владимир Зеленский был актером, сценаристом, режиссером и продюсером. Сейчас его называют самым популярным политиком и самым влиятельным человеком на планете.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джоном Байденом в городе Хиросима. Встреча состоится в рамках саммита стран "Большой семерки".