Почему Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС: Сийярто выступил с заявлением
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".
Заявление венгерского министра цитирует в Twitter представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
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Позиция Венгрии
Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис.
"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности" — заявил Сийярто.
Министр заявил, что 1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и упрекнул, что "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".
Напомним, ранее в Офисе венгерского премьер-министра Виктора Обрана намекнули, что страна будет блокировать членство Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.
Также в Венгрии ранее сказали, что не будут участвовать в закупке боеприпасов для Украины.
Фото: MIKE SEGAR/REUTERS