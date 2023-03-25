Почему Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС: Сийярто выступил с заявлением

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".

Заявление венгерского министра цитирует в Twitter представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Позиция Венгрии

Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис.

"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности" — заявил Сийярто.

Министр заявил, что 1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и упрекнул, что "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

Напомним, ранее в Офисе венгерского премьер-министра Виктора Обрана намекнули, что страна будет блокировать членство Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.

Также в Венгрии ранее сказали, что не будут участвовать в закупке боеприпасов для Украины.

Фото: MIKE SEGAR/REUTERS