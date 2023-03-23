Влада Угорщини заявила, що не арештує путіна, якщо той приїде до країни

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш

Попри ордер Міжнародного кримінального суду, влада Угорщини відмовляється арештовувати путіна, якщо той прибуде до країни. Там заявляють, що статут МКС не впроваджений в Угорщині.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву глави адміністрації Віктора Орбана Гергея Гуйяша.

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Зокрема, Гергей Гуйяш заявив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут.

"Ми можемо звернутися до угорського законодавства і на підставі цього не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині", — сказав Гуйяш.

Фактично, Угорщина схвалила Римський статут, але не змінила законодавство для його втілення.

"Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", — додав Гуйяш.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента росії володимира путіна.