Влада Угорщини заявила, що не арештує путіна, якщо той приїде до країни
Попри ордер Міжнародного кримінального суду, влада Угорщини відмовляється арештовувати путіна, якщо той прибуде до країни. Там заявляють, що статут МКС не впроваджений в Угорщині.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву глави адміністрації Віктора Орбана Гергея Гуйяша.
-
Йшли за "перевіреним" маршрутом: на Одещині прикордонники зловили чотирьох втікачів
-
Зрадник України Тимощук позивається до УАФ
-
Коли Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським: прогноз експерта
-
ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів
-
Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО
-
Віта Семеренко перемогла у гонці на турнірі з біатлону
-
Одеські громадські діячі запропонували варіанти благоустрою Катерининської площі
-
Схеми нелегального виїзду за кордон: СБУ повідомила про підозру організаторам
-
Синоптики прогнозують на завтра дощі тільки в трьох областях
-
Речник ПС Ігнат пояснив, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі
Деталі
Зокрема, Гергей Гуйяш заявив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут.
"Ми можемо звернутися до угорського законодавства і на підставі цього не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині", — сказав Гуйяш.
Фактично, Угорщина схвалила Римський статут, але не змінила законодавство для його втілення.
"Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", — додав Гуйяш.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента росії володимира путіна.