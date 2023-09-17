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Почему Путин не даст оружие для КНДР: в ISW ответили

17 сентября 2023 08:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почему Путин не даст оружие для КНДР: в ISW ответили
Лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит к российскому диктатору Владимиру Путину. Однако президент РФ вряд ли предоставит оружие Северной Корее.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во Владивостоке, где 16 сентября Ким осмотрел образцы российской военной техники.

Он посмотрел на стратегические бомбардировщики Ту-22МС, Ту-95МС и Ту-160, истребители-бомбардировщики Су25СМ3, Су-30СМ и Су-34, ракетоносец МиГ-31И с ракетами "Кинжал", фрегат "Маршал Шапошников", противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и крылатые ракеты "Калибр".

Командующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил Киму, что стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с заявленной дальностью полета более 6500 километров и могут нести 12 таких ракет.

"Россия вряд ли предоставит Северной Корее физические системы или оружие из-за вероятного беспокойства российского президента Владимира Путина тем, что это положение может повлечь введение вторичных санкций против России, но Путин может быть открытым к другим формам технологического и оборонного сотрудничества с КНДР в обмен на северокорейские боеприпасы для артиллерийского оружия", — говорится в отчете.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам. Это происходит в результате влияния санкций на РФ.

Также мы писали, что российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать имеющимся схемам избегания санкций.

Добавим, Российская Федерация начала получать военные боеприпасы калибром 122 мм и 152 мм, а также ракетное вооружение, аналогичное "Градам", от Северной Кореи. Такие поставки налажены уже около полутора месяцев.

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