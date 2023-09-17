Чому Путін не дасть зброю для КНДР: в ISW відповіли

Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS

Лідер КНДР Кім Чен Ин здійснив візит до російського диктатора Володимира Путіна. Однак президент РФ навряд чи надасть зброю Північній Кореї.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися у Владивостоці, де 16 вересня Кім оглянув зразки російської військової техніки.

Він подивився на стратегічні бомбардувальники Ту-22МС, Ту-95МС і Ту-160, винищувачі-бомбардувальники Су25СМ3, Су-30СМ і Су-34, ракетоносець МіГ-31І з ракетами "Кинджал", фрегат "Маршал Шапошников", протикорабельний ракетний комплекс "Уран" і крилаті ракети "Калібр".

Командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш повідомив Кіму, що стратегічні бомбардувальники Ту-160 отримали нові крилаті ракети Х-БД із заявленою дальністю польоту понад 6500 кілометрів і можуть нести 12 таких ракет.

"Росія навряд чи надасть Північній Кореї фізичні системи або зброю через ймовірне занепокоєння російського президента Володимира Путіна тим, що це положення може спричинити введення вторинних санкцій проти Росії, але Путін може бути відкритим до інших форм технологічного і оборонного співробітництва з КНДР в обмін на північнокорейські боєприпаси для артилерійської зброї", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія змушена звертатись по допомогу до "ненадійних" партнерів. Це відбувається внаслідок впливу санкцій на РФ.

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін, швидше за все, хвилюється за те, що розвиток відносин РФ з Північною Кореєю може загрожувати наявним схемам уникнення санкцій.

Додамо, Російська Федерація почала отримувати військові боєприпаси калібром 122 мм та 152 мм, а також ракетне озброєння, аналогічне "Градам", від Північної Кореї. Такі поставки налагоджені вже близько півтора місяця.