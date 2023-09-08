Чего ждать от предстоящего визита Зеленского в США: эфир Новини.LIVE

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Руслан Бортник, директор Украинского института политики, стал гостем студии Вечір.LIVE. Эксперт прокомментировал актуальные новости сегодняшнего дня.

Разговор можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE.

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Ключевые темы эфира Новини.LIVE

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук эксперт говорил приезд Блинкена в Украину, предстоящий визит Зеленского в США и внутренние проблемы Украины.

Среди вопросов, поднимавшихся во время эфира, было назначение нового министра обороны, а также подготовка Государственного бюджета Украины на следующий год.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.

Также известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев 6 сентября.