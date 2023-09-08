Чого чекати від майбутнього візиту Зеленського у США: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики, став гостем студії Вечір.LIVE. Експерт прокоментував актуальні новини сьогоднішнього дня.

Розмову можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE.

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Ключові теми ефіру Новини.LIVE

Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук експерт говорив приїзд Блінкена в Україну, майбутній візит Зеленського до США і внутрішні проблеми України.

Серед питань, які порушувалися під час ефіру, було призначення нового міністра оборони, а також підготовка Державного бюджету України на наступний рік.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Також відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ 6 вересня.