Блінкен відзначив прогрес контрнаступу України під час візиту до Києва

Очільник МЗС Дмитро Кулеба та Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/ REUTERS

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ сказав, що знову був "вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу, українських сил, керівництва України". Також він відзначив прогрес контрнаступу українських бійців.

Про це Ентоні Блінкен заявив на спільному брифінгу з очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Читайте також:

Блінкен висловився про контрнаступ ЗСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сказав, що знову був "вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу, українських сил, керівництва України".

"Перш за все, я тут, щоб продемонструвати нашу постійну і рішучу підтримку Україні, коли вона бореться з цією агресією. Ми хочемо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно не тільки для успіху в контрнаступі, але і в довгостроковій перспективі, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася", — зазначив він.

Блінкен додав, що Вашингтон продовжить співпрацю з Києвом у відбудові сильної економіки та сильної демократії.

Нагадаємо, 6 вересня Ентоні Блінкен прибув до Києва. У нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що в рамках свого візиту він може оголосити про додаткове фінансування для України на понад мільярд доларів.