Байден в Киеве: какой сигнал США послали россии и путину

Это был шестой визит Байдена в Украину и первый - в качестве президента США

Никем не анонсировалось, но это произошло — так можно описать неожиданный и засекреченный визит президента США Джо Байдена в Украину, где ежедневно идет война, а столица страны Киев постоянно подвергается ракетным ударам со стороны страны-агрессора. Однако этот факт не помешал решению Байдена посетить Украину, поддержать украинцев и в конце концов послать большой сигнал и миру, и собственно российскому президенту Владимиру Путину.

Каким был засекречен первый визит американского лидера в Украину — читайте в Новини.LIVE

Байден появился на киевских улицах под звуки сирены

Около 9 утра киевляне сообщили об ограниченном движении у посольства США в Киеве, проспекте Победы, Шулявском мосту и бульваре Леси Украинки. На дорогах заметили кортеж дипломатии США, а в соцсетях массово заговорили о неожиданном визите американского президента Джо Байдена в Киев.

Около 10-11 утра проезд по столичным дорогам открыли, однако на центральных улицах все еще работали патрульные экипажи. Несмотря на то, что визит Байдена не подтверждался ни одной из стран, стало ясно: в Киеве действительно находится высокий гость. Ведь другие визиты высокопоставленных политиков мира в Киев ни разу не сопровождались перекрытием дорог и работой большого количества полиции и спецслужб.





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Также были перекрыты улицы в районе Министерства иностранных дел на Михайловской площади. И в целом вся площадь была перекрыта для транспорта со всех сторон подъезда. Похожая ситуация наблюдалась также и у американского посольства. Делать фото и видео в обоих местах было запрещено.

В половине двенадцатого утра Байден в сопровождении президента Владимира Зеленского появился вблизи Стены Памяти погибших в российско-украинской войне на стенах Михайловского монастыря. Приблизительно в то же время на территории беларуси в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31, способный нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В Украине началась масштабная воздушная тревога, но, несмотря на нее, Байден программу не прерывал. Тревога продолжалась полтора часа.





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США предупредили россию о поездке Байдена в Киев

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон сообщил рф о визите Байдена в Украину. Салливан не раскрыл подробности разговора с россиянами, добавив, что визит тщательно планировался несколько месяцев. В его подготовке участвовали и разведка, и Секретная служба США. Окончательно Байден принял решение о визите в Украину в прошлую пятницу, 17 февраля. О нем знал ограниченный круг лиц.

По информации Associated Press, Белый дом предупредил россию о визите Байдена в Киев буквально за несколько часов. Это было сделано во избежание любых моментов, которые могли бы привести к конфликту двух ядерных стран.

Для безопасности США и союзники привлекли беспрецедентное количество самолетов. В частности, над Польшей летали американские разведчики E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint, наблюдавшие за столицей Украины.

Данный визит вызвал критику в военных кругах россии. Мол, такая поездка первого лица США в Украину является "демонстративным унижением россии", а экс-главарь "ДНР" террорист игорь гиркин написал, что Байден в безопасности мог добраться и до Бахмута. Российское руководство до сих пор никак не отреагировало на этот визит.

"Мир готовился к падению Киева"

В общей сложности визит Байдена в Киев длился около 5 часов и стал его седьмым визитом в Украину и первым в качестве президента США. Впервые он побывал в Украине в июле 2009-го, дальше – в марте, июне и ноябре 2014-го. Это период начала российской агрессии и аннексии Крыма. Затем — в декабре 2015-го и в конце концов в январе 2017-го.

"В ту темную ночь (имеется в виду утро 24 февраля 2022 года. - ред.) год назад мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже к концу Украины. Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит. Американцы стоят с вами, и мир стоит с вами. Киев завладел частью его сердца", — сказал Байден на официальной части встречи с Зеленским.

"Мы знаем, что впереди нас ждут очень тяжелые дни, недели и годы. Россия ставила целью стереть Украину с карты мира и Путина терпит неудачу", — подытожил Байден.

Президент Украины добавил, что переговоры с американским коллегой были очень содержательными, а их результат повлияет на ситуацию на поле боя в Украине.

"Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера — максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота — вас никто не боится!", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Визит Байдена – это бомба"

Американский историк украинского происхождения Александр Мотыль в комментарии Новини.LIVE отметил, что визит Байдена в Украину фантастический. И вообще новость, чтобы американский президент приезжал в Киев в любых условиях. А тем более в страну, где идет война.

"Он сказал всему миру, что Америка рядом с Украиной. Это чрезвычайно важно. Тем более перед речью президента россии владимира путина, а Байден его опередил и стал более сенсационным. Это бомба! Посмотрим как это перевернется на практическую сторону, но символика в международной политике чрезвычайно важна", — говорит Мотыль.

Он также отметил, что этот визит не был бы осуществлен без поддержки самого президента Байдена.

Александр Мотыль. Фото: Lb.ua

"Я с утра включил Интернет и подумал: "Что, Байден в Киеве? Когда и как?". Это приятный шок. Но Америка очень поддерживает Украину и большинство положительно воспримут данный визит Байдена в Украину. Война россии в Украине — это война между паскудной россией и невинной жертвой Украиной. Отвечает американскому менталитету, типичному голливудскому фильму. Когда добрый полицейский спасает всех от бандитов. С этой точки зрения, поддержка Украины останется сильной", — заверил Мотыль.

Европейское турне американского президента продлится до конца рабочей недели. Уже во вторник, 21 февраля, у него будет встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, а на следующий день, 22 февраля — встретится с лидерами бухарестской девятки.

Отмечается, что 21 февраля Вашингтон анонсирует предоставление нового пакета помощи от Вашингтона. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок.

Фото: Новини.LIVE, Reuters, president.gov.ua