Пришлет ли Беларусь войска на помощь Путину: заявление Совбеза РБ

Заседание Совбеза Беларуси. Фото: БелТА

Совет безопасности Беларуси поддержал власти России в войне с "вагнеровцами". Но о военной помощи в заявлении Совбеза ничего не сказано.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

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Союзниками остаются

Совет безопасности Беларуси поддержал кремлевский режим в его войне с владельцем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющей цели и задачи "СВО"", - говорится в заявлении Совбеза Республики Беларусь.

Нынешнюю ситуацию в России белорусское руководство охарактеризовало как такую, которая может привести к катастрофе.

Войска не дадут

"Мы призываем к голосу разума", - заявили члены Совбеза Беларуси.

Но о военной помощи России, в частности, вводе войск в рамках обязательств по Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ), Беларусь — член ОДКБ, как и Россия — не заявила.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Напомним, ранее фактически отказал России в помощи президент другого члена ОДКБ, Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, заявив, что это внутреннее дело самой РФ.