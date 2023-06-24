Пришлет ли Беларусь войска на помощь Путину: заявление Совбеза РБ
Совет безопасности Беларуси поддержал власти России в войне с "вагнеровцами". Но о военной помощи в заявлении Совбеза ничего не сказано.
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.
Союзниками остаются
Совет безопасности Беларуси поддержал кремлевский режим в его войне с владельцем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющей цели и задачи "СВО"", - говорится в заявлении Совбеза Республики Беларусь.
Нынешнюю ситуацию в России белорусское руководство охарактеризовало как такую, которая может привести к катастрофе.
Войска не дадут
"Мы призываем к голосу разума", - заявили члены Совбеза Беларуси.
Но о военной помощи России, в частности, вводе войск в рамках обязательств по Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ), Беларусь — член ОДКБ, как и Россия — не заявила.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.
Напомним, ранее фактически отказал России в помощи президент другого члена ОДКБ, Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, заявив, что это внутреннее дело самой РФ.