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Подпишет ли Украина документ о гарантиях на саммите НАТО: ответ Стефанишиной

26 июня 2023 09:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подпишет ли Украина документ о гарантиях на саммите НАТО: ответ Стефанишиной
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, подпишет ли Украина рамочный многосторонний документ о гарантиях со многими странами на саммите НАТО в Вильнюсе. По ее словам, такие переговоры уже ведутся.

Об этом Ольга Стефанишина рассказала в интервью "РБК-Украина".

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Стефанишина рассказала, что не ведет переговоры относительно непосредственного договора о гарантиях безопасности, однако такие разговоры уже есть.

"На вильнюсском саммите важно, чтобы консенсусным решением союзников было принято решение, что страны НАТО могут в индивидуальном порядке предоставлять Украине гарантии безопасности. Это формат, который был применен к Швеции и Финляндии только в прошлом году, уже во время полномасштабной войны", — рассказала Стефанишина.

По ее словам, соответствующие модальности уже прорабатываются. Она отметила, что пока не может говорить о каких-либо деталях.

Стефанишина напомнила, что впервые говорили о гарантиях безопасности после начала полномасштабного вторжения РФ. По ее словам, все понимают, что и в начале 2024 года военные действия все еще будут продолжаться.

"Более того, даже при условии полной деоккупации наших территорий Российскую Федерацию ничего не будет сдерживать относительно продолжения ракетных обстрелов. Мы должны понимать всю комплексность этого вопроса и должны осознавать, что война началась в 2014 году, и через 8 лет, накопив силы и ресурсы, перегруппировавшись, Россия возобновила полномасштабную военную агрессию, и, очевидно, мы должны понимать, что уже сейчас, находясь второй год в полномасштабной войне, Россия не исключает планов по возобновлению в дальнейшем военных действий", — добавила Стефанишина.

Напомним, Стефанишина рассказала, что половина членов НАТО готовы к скорейшему вступлению Украины в Североатлантический альянс. В целом же евроатлантическая интеграция поддерживается всеми странами НАТО.

Также мы писали, что 22 июня на своем заседании Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира".

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