Чи підпише Україна документ щодо гарантій на саміті НАТО: відповідь Стефанішиної

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, чи підпише Україна рамковий багатосторонній документ щодо гарантій з багатьма країнами на саміті НАТО у Вільнюсі. За її словами, такі перемовини вже ведуться.

Про це Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Стефанішина розповіла, що не веде перемовини щодо безпосереднього договору про гарантії безпеки, однак такі розмови вже є.

"На вільнюському саміті важливо, щоб консенсусним рішенням союзників було ухвалене рішення, що країни НАТО можуть в індивідуальному порядку надавати Україні гарантії безпеки. Це формат, який був застосований до Швеції і Фінляндії лише минулого року, вже під час повномасштабної війни", — розповіла Стефанішина.

За її словами, відповідні модальності вже опрацьовуються. Вона зазначила, що наразі не може говорити про якісь деталі.

Стефанішина нагадала, що вперше говорили про гарантії безпеки після початку повномасштабного вторгнення РФ. За її словами, всі розуміють, що і на початку 2024 року воєнні дії все ще будуть тривати.

"Більше того, навіть за умови повної деокупації наших територій, Російську Федерацію нічого не буде стримувати щодо продовження ракетних обстрілів. Ми маємо розуміти всю комплексність цього питання і маємо усвідомлювати, що війна почалась в 2014 році, і через 8 років, накопичивши сили і ресурси, перегрупувавшись, Росія поновила повномасштабну військову агресію, і, очевидно, ми маємо розуміти, що вже зараз, перебуваючи другий рік у повномасштабній війні, Росія не відкидає планів щодо поновлення в подальшому військових дій", — додала Стефанішина.

Нагадаємо, Стефанішина розповіла, що половина членів НАТО готові до якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу. В цілому ж євроатлантичну інтеграцію підтримують усі країни НАТО.

Також ми писали, що 22 червня на своєму засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру".