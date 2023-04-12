Исключение России из ООН: эксперт назвал условия

Зал заседаний Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Исключение страны-агрессорки России из состава ООН возможно, однако для такого шага должно быть положительное решение Генассамблеи ООН. И для этого Украина избрала верную тактику по доведению до всех членов организации информации не только по поводу незаконного занятия РФ постоянного членства в Совбезе ООН, но и в целом ее членства в организации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал политический аналитик Игорь Чаленко.

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По его мнению, последние три принятые резолюции по Украине (в ее пользу. — Ред.) показывают, что значительное количество стран либо вообще не участвовало в голосованиях, либо воздерживалось. Именно с ними Украина должна вести активную коммуникацию и готовить политическую основу для принятия будущего решения об исключении РФ из ООН.



Политический эксперт Игорь Чаленко, фото Facebook Игоря Чаленко

"Эта задача минимум. Исключение страны-агрессорки из состава ООН возможно, однако для такого шага должно быть положительное решение Генассамблеи ООН. И для этого Украина избрала верную тактику. Мы уже видим активизацию контактов с африканскими странами и странами Латинской Америки", — уточнил Чаленко.

По его словам, в рамках международных организаций Россия создает параллельную реальность, где, по сути, легализует собственную агрессию и постоянно разрушает смысл озвученной риторики. Она это делает в том числе, в ООН, пользуясь при этом наличием огромного арсенала ядерного оружия.

Заседание Совбеза ООН



"Москва переворачивает все вверх дном. Ссылаясь на якобы нормы международного права, объясняет свою агрессивную политику "миротворчеством и попыткой стабилизировать ситуацию". Говорит, что противодействует терроризму, а на самом деле является тем же террористическим режимом", — подчеркнул Чаленко.

Напомним, 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости исключения России из Совбеза ООН и организации в целом. Это произошло после появления в интернете видео жестокой казни украинского пленника войсками РФ.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что ошеломлена чрезвычайно жестокими видеоказнями украинских военных.

Кроме этого, судя по публичной информации на официальном сайте ООН, заместителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша до сих пор является россиянин Владимир Воронков.

Он также является главой контртеррористического управления организации и возглавляет обе должности еще с 2017 года. То есть, уже после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе.

Воронков остается на влиятельных должностях в ООН, несмотря на открытое вторжение России в Украину и ее многочисленные военные преступления, в частности, как страны, являющиеся постоянным членом Совбеза ООН.