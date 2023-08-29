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Возможно ли провести выборы во время войны: эфир Новини.LIVE

29 августа 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Возможно ли провести выборы во время войны: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политтехнолог Дмитрий Раимов стал гостем эфира Вечір.LIVE. Он расскажет, можно ли провести выборы в Украине во время войны.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Раимов расскажет о том, на каких условиях могут пройти выборы. Политтехнолог также поговорит о войне и ее завершении. Он ответит на вопрос, следует ли ожидать, что она закончится в ближайшее время.

Напомним, в Офисе Президента считают, что выборы во время войны — это невозможно. Есть несколько причин, чтобы их не устраивать.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Однако их проведение в условиях войны сложно организовать, и это противоречит нынешнему законодательству.

Добавим, законодательство Украины не разрешает проведение выборов в условиях военного положения, но все больше политиков и экспертов стали говорить на эту тему. Как выяснилось, некоторые политические силы уже на пороге избирательной гонки и создают списки членов комиссии.

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