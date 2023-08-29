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Чи можливо провести вибори під час війни: ефір Новини.LIVE

29 серпня 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи можливо провести вибори під час війни: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політтехнолог Дмитро Раімов став гостем ефіру Вечір.LIVE. Він розповість, чи можливо провести вибори в Україні під час війни.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Раімов розповість про те, на яких умовах можуть відбутися вибори. Політтехнолог також поговорить про війну та її завершення. Він відповість на питання, чи варто очікувати, що вона закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, в Офісі Президента вважають, що вибори під час війни — це неможливо. Існує декілька причин, аби їх не влаштовувати.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

Додамо, законодавство України не дозволяє проведення виборів в умовах воєнного стану, але все більше політиків та експертів почали говорити на цю тему. Як виявилося, деякі політичні сили вже на порозі виборчої гонки і створюють списки членів комісії. 

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