Чи можливо провести вибори під час війни: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політтехнолог Дмитро Раімов став гостем ефіру Вечір.LIVE. Він розповість, чи можливо провести вибори в Україні під час війни.

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Раімов розповість про те, на яких умовах можуть відбутися вибори. Політтехнолог також поговорить про війну та її завершення. Він відповість на питання, чи варто очікувати, що вона закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, в Офісі Президента вважають, що вибори під час війни — це неможливо. Існує декілька причин, аби їх не влаштовувати.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

Додамо, законодавство України не дозволяє проведення виборів в умовах воєнного стану, але все більше політиків та експертів почали говорити на цю тему. Як виявилося, деякі політичні сили вже на порозі виборчої гонки і створюють списки членів комісії.