Министр обороны Алексей Резников рассказал, подаст ли он в отставку

Готов ли Алексей Резников уйти в отставку: что ответил министр обороны
Министр обороны Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если Президент Владимир Зеленский примет такое решение. По его словам, даже несмотря на увольнение, он будет работать на благо страны.
Об этом глава оборонного ведомства заявил на брифинге.
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Отставка министра
Отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке с должности министра, Алексей Резников заявил, что ни один чиновник не вечен в кресле, поэтому он готов, что это может произойти.
"Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек — это верховнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский согласно Конституции", — сказал Резников.
По словам министра, в случае увольнения он все равно будет работать в пользу Украины до самой победы.
"Я буду делать все для нашей победы. Моя профессия юриста позволяет мне думать оптимистично, что я найду себе интересный проект, чтобы не просто победить в этой войне, но и наказать военных рф", — рассказал он.
Ранее украинские СМИ писали, что вскоре Алексея Резникова могут отправить в отставку. В сообщении говорится, что место министра должно занять опытный военный. Не исключено, что это будет глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
При этом предполагается, что Резников останется в команде.
Напомним, накануне Кабмин принял отставку заместителей Гослесагентства, таможенной и потребительской служб. Речь идет о Юрии Сотнике, Александре Щуцком, Андрее Лордкипанидзе.