Министр обороны Алексей Резников рассказал, подаст ли он в отставку

Глава Минобороны заявил, что уйдет с поста, если такое решение примет Президент

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если Президент Владимир Зеленский примет такое решение. По его словам, даже несмотря на увольнение, он будет работать на благо страны.

Об этом глава оборонного ведомства заявил на брифинге.

Отставка министра

Отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке с должности министра, Алексей Резников заявил, что ни один чиновник не вечен в кресле, поэтому он готов, что это может произойти.

"Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек — это верховнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский согласно Конституции", — сказал Резников.

По словам министра, в случае увольнения он все равно будет работать в пользу Украины до самой победы.

"Я буду делать все для нашей победы. Моя профессия юриста позволяет мне думать оптимистично, что я найду себе интересный проект, чтобы не просто победить в этой войне, но и наказать военных рф", — рассказал он.

Ранее украинские СМИ писали, что вскоре Алексея Резникова могут отправить в отставку. В сообщении говорится, что место министра должно занять опытный военный. Не исключено, что это будет глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

При этом предполагается, что Резников останется в команде.

Напомним, накануне Кабмин принял отставку заместителей Гослесагентства, таможенной и потребительской служб. Речь идет о Юрии Сотнике, Александре Щуцком, Андрее Лордкипанидзе.