Будут ли выборы в Украине осенью: в "Слуге народа" ответили
Этой осенью парламентских выборов в Украине не будет. Они возможны только из-за нескольких условий.
Об этом сообщила глава партия "Слуга народа" Елена Шуляк.
Выборы в Украине
По словам Шуляк, проведение выборов невозможно в условиях боевых действий и без людей, находящихся на фронте.
"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы? Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит?" — сказала народная депутат.
Кроме того, полноценные выборы не будут проводить без миллионов украинцев, которые выехали за границу и пока не вернулись.
"Сейчас война, концентрация одна — победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах", — подчеркнула Шуляк.
Напомним, в США заявили, что даже вопреки войне, в Украине должны состояться выборы в 2024 году. Они должны быть "свободными и честными".
Также мы писали, что оккупанты в Запорожской области готовятся к проведению "референдума". Хотят организовать выборы в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов.