Будут ли выборы в Украине осенью: в "Слуге народа" ответили

Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: google

Этой осенью парламентских выборов в Украине не будет. Они возможны только из-за нескольких условий.

Об этом сообщила глава партия "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Выборы в Украине

По словам Шуляк, проведение выборов невозможно в условиях боевых действий и без людей, находящихся на фронте.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы? Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит?" — сказала народная депутат.

Кроме того, полноценные выборы не будут проводить без миллионов украинцев, которые выехали за границу и пока не вернулись.

"Сейчас война, концентрация одна — победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах", — подчеркнула Шуляк.

Напомним, в США заявили, что даже вопреки войне, в Украине должны состояться выборы в 2024 году. Они должны быть "свободными и честными".

Также мы писали, что оккупанты в Запорожской области готовятся к проведению "референдума". Хотят организовать выборы в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов.