Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Будут ли выборы в Украине осенью: в "Слуге народа" ответили arrow

Будут ли выборы в Украине осенью: в "Слуге народа" ответили

27 августа 2023 16:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Будут ли выборы в Украине осенью: в "Слуге народа" ответили
Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Этой осенью парламентских выборов в Украине не будет. Они возможны только из-за нескольких условий. 

Об этом сообщила глава партия "Слуга народа" Елена Шуляк.

Читайте также:

Выборы в Украине

По словам Шуляк, проведение выборов невозможно в условиях боевых действий и без людей, находящихся на фронте.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы? Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит?" — сказала народная депутат.

Кроме того, полноценные выборы не будут проводить без миллионов украинцев, которые выехали за границу и пока не вернулись.

"Сейчас война, концентрация одна — победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах", — подчеркнула Шуляк.

Напомним, в США заявили, что даже вопреки войне, в Украине должны состояться выборы в 2024 году. Они должны быть "свободными и честными".

Также мы писали, что оккупанты в Запорожской области готовятся к проведению "референдума". Хотят организовать выборы в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз