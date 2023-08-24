Американський сенатор закликав Україну провести вибори навіть в умовах війни

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем. Фото: скриншот з відео "Радіо Свобода"

Незважаючи на повномасштабну війну, в Україні повинні відбутися вибори у 2024 році. Вони мають бути "вільними та чесними".

Про це заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає "Радіо Свобода".

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Що сказав сенатор

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори… Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї", — наголосив політик.

За його словами, наша держава стала іншою, адже "в минулому це була дуже корумпована країна", проте наразі "українці не наживаються" на допомозі.

"Становлення демократії"

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме — провести вибори у 2024 році", — висловив свою думку Ліндсі Грем.

Варто зауважити, що наступні президентські та парламентські вибори в Україні повинні були відбутися у 2024 році, проте коли триває воєнний стан, їх не проводять.

Нагадаємо, російські загарбники повідомляють громадянам України, які перебувають в окупації, про те, що вони можуть голосувати у так званих "виборах" навіть без паспорта РФ. Це пов'язано із суттєвим опором українців на захопленних територіях.