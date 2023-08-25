Вибори під час війни: шанси Арестовича

Олексій Арестович. Фото: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни всі українці відчувають на собі, що таке емоційні гойдалки. От тільки залежать вони не лише від подій на фронті, а й від заяв топових чиновників, серед який опинився і Олексій Арестович. Спершу він обіцяв абсолютну перемогу України через 2-3 тижні, а тепер готує населення до здачі Харківщини.

За півтора роки війни у громадян кардинально змінилося сприйняття цієї особи, адже неможливо повірити його послужному списку, починаючи з 33 бойових виходів. Однак сам Арестович продовжує наголошувати на тому, що він стане президентом країни, і сміливо роздає поради владі та громадянам, часто не добираючи слів.

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Хто такий Арестович

Він же і Гога, він же і Гоша…все, як у старому радянському кіно. Олексій Арестович став впізнаваним у кожній українській сім'ї на початку повномасштабної війни. Тоді чоловік з власним НЛП бізнесом став радником самого президента. У 48-річному віці у нього досить багатий послужний список. Як пише Вікіпедія — це політичний діяч, який займається блогерством, є пропагандистом і актором.

"Як на мене, Арестович — це людина творча, і в принципі він же і актор. Тому в такої людини не може бути єдиної спеціалізації, він дуже адаптивний до викликів, які стоять перед ним і які він перед собою ставить", — сказав у розмові з Новини.LIVE український політолог та аналітик Олексій Буряченко.

Політична впізнаваність в Арестовича з'явилася саме на початку повномасштабної війни, тоді його звернення мільйони українців чекали щодня. Хтось — щоб заспокоїтися, хтось — щоб надихнутися, а хтось абсолютно вірив кожному слову людини з ОПУ і хотів бути в курсі всіх військових подій. Та з часом стало зрозуміло, що виступи Арестовича були пропагандою, і сам він зізнався, що брехав про події на фронті.

Олексій Арестович. Фото: УНІАН

"Був період із середини квітня по початок липня, коли військове щастя пішло до супротивника, і нам було дуже-дуже важко. А я посміхався в ефірі і казав, що нам добре, хоча кілька разів натякнув, що важко", — заявив він в одному з ефірів.

Це мало б підкосити довіру до нього. А також і те, що в багаточисленних інтерв'ю Арестович розповідає про свої бойові виходи, заявляє, що він льотчик, а також впевнено каже, що він майбутній президент. Та політолог стверджує, що його аудиторія трансформується і буде трансформуватися з ним.

"Я думаю, що аудиторія буде трансформуватися разом з нами і його політичним проектом, якщо такий буде. Одна аудиторія Арестовича, який щодня аналізував фронт разом з Фейгіним і давав політичні оцінки подій. Інша — аудиторія політика, який щось пропонує, в якого є конкретна чітка програма, який показує що це вже буде інший Арестович. Але питання, чи частина аудиторі, яка була раніше, перетече в нову якість", — додав Буряченко.

Крок до зірок: шлях і команда

Пан Олексій отримав дуже високу впізнаваність. Ще рік тому йшли розмови про те, що ця людина точно стане новим обличчям у політиці після війни. Політолог наголошує, що впізнаваність не означає наявність довіри та рейтингу. Однак саме цей інструмент Арестович використовує, щоб потім вступити у політичні перегони.

"Якщо говорити про нього як політика, як він зараз себе намагається позиціонувати, то він відверто каже, що буде брати участь в майбутньому політичному сезоні, буде балотуватися на посаду президента. Суто політтехнологічно всі танцюють від впізнаваності. Вже потім працюють або над рейтингом довіри, або над зменшенням антирейтингу. Все вимірюється, коли напрацьовується паспорт кандидата", — пояснив політолог.

Однак поки люди не сприймають особистість Арестовича як політика, і над цим йому точно треба працювати. Будучи людиною, яка навмисно вводила людей в оману, пану Олексію політолог радить повернутися на 180 градусів та відновлювати довіру.

Поки що Арестович йде шляхом утримувати і нарощувати свою впізнаваність. І навіть гучні заяви на кшталт здачі Харківщини в цьому йому допомагають. Одні люди критикують, інші сміються. Але про нього говорять, і це підживлює публічний інтерес до нього.

Олексій Арестович під час роботи радником президента. Фото: Facebook

Нова опозиція

Відновити довіру і презентувати себе суспільству як політика Арестович може зробити за допомогою своєї команди. Але хто туди потрапить — питання. Ймовірно, що це будуть люди, з якими він зараз виходить у публічний простір.

"Маркери вже видні в ефірах з Романенком, він починає позиціонувати себе як політик, щоб аудиторія до нього звикла як до політика. Пропонує певні ініціативи в державній владі, в органах місцевого самоврядування. В своїй команді він буде орієнтуватися в наближенні на лідерів думок. Очевидно, що проводить ефіри в Романенка, спільно з тими людьми, з якими проходить, і буде опиратися на базову команду", — пояснив політолог.

От тільки про президентські амбіції Арестович заявляє, а про них не йдеться. Серед політичного кола якщо і розмови, то про вибори в Раду. І хоч в офіційних заявах чиновники це спростовують, тишком нишком готуються.

"Деякі партії вже і списки членів комісії створюють. Але це їхня відповідальність і їхній вибір. Я думаю, що ми маємо зосередитися і в ВРУ, і в ЦВК на пошук рішень. Власне ЦВК веде певну роботу, і в робочих групах вони це питання (проведення виборів. — Ред.) обговорюють, хоча б пропрацьовано", — сказав в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.

Якщо в президентській гонці важко знайти конкурента Зеленському, то в парламентській кардинально інша ситуація. Як ми писали раніше, провладна монобільшість вже не конкурентоспроможна і в Раді з'являться нові обличчя і нові політичні сили. Тут Арестович може посісти своє місце, замінивши тих, кого там бачити не хочуть.

Вже давно почали говорити, що він робить електоральний акцент на російськомовну аудиторію, відвертий акцент на людей з півдня та сходу України.

"Якраз він і намагається опанувати цей електорат, який, можливо, раніше належав ОПЗЖ, але змінив свої світоглядні погляди на проукраїнські, однак не готовий відмовитися від мови", — сказав Буряченко.

Політолог впевнений — якщо Арестович збереться йти в Раду зі своєю політсилою, то спонсори для нього знайдуться швидко. Він стане опозицією, але триматиметься думки, що всі мають працювати на благо держави і консолідуватися навколо головнокомандуючого. А якщо пан Олексій збереться в президенти, то цю битву він програє.