Чи будуть вибори в Україні восени: у "Слузі народу" відповіли

Очільниця партія "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: google

Цієї осені парламентських виборів в Україні не буде. Вони можливі лише за декількох умов.

Про це повідомила очільниця партія "Слуга народу" Олена Шуляк.

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За словами Шуляк, проведення виборів неможливе в умовах бойових дій та без людей, які перебувають на фронті.

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії? Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори? Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається?" — сказала народна депутатка.

Окрім цього, повноцінні вибори не проводитимуть без мільйонів українців, які виїхали за кордон та поки не повернулися.

"Зараз війна, концентрація одна — перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати про перші післявоєнні вибори", —наголосила Шуляк.

Нагадаємо, у США заявили, що навіть попри війну, в Україні повинні відбутися вибори у 2024 році. Вони мають бути "вільними та чесними".

Також ми писали, що окупанти у Запорізькій області готуються до проведення "референдуму". Хочуть організувати "вибори" у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир та будинків.