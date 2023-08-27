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Чи будуть вибори в Україні восени: у "Слузі народу" відповіли

27 серпня 2023 16:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи будуть вибори в Україні восени: у "Слузі народу" відповіли
Очільниця партія "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Цієї осені парламентських виборів в Україні не буде. Вони можливі лише за декількох умов. 

Про це повідомила очільниця партія "Слуга народу" Олена Шуляк.

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За словами Шуляк, проведення виборів неможливе в умовах бойових дій та без людей, які перебувають на фронті. 

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії? Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори? Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається?" — сказала народна депутатка.

Окрім цього, повноцінні вибори не проводитимуть без мільйонів українців, які виїхали за кордон та поки не повернулися. 

"Зараз війна, концентрація одна — перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати про перші післявоєнні вибори", —наголосила Шуляк. 

Нагадаємо, у США заявили, що навіть попри війну, в Україні повинні відбутися вибори у 2024 році. Вони мають бути "вільними та чесними".

Також ми писали, що окупанти у Запорізькій області готуються до проведення "референдуму". Хочуть організувати "вибори" у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир та будинків.

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