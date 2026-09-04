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Главная Политика Час вопросов к правительству в Раде сегодня отменили: причина

Час вопросов к правительству в Раде сегодня отменили: причина

Ua ru
4 сентября 2026 11:42
4 сентября в Раде не состоится час вопросов к правительству из-за воздушной тревоги
Кабинет министров в Верховной Раде. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде на этой неделе не состоится час вопросов к правительству из-за воздушной тревоги. Министры пробыли в парламенте около часа, однако тревога не закончилась. Таким образом, пленарная неделя на этом завершилась.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Новини.LIVE.

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Гончаренко
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Рада досрочно завершила пленарную неделю из-за тревоги

"На этой неделе часа вопросов к правительству не будет! Воздушная тревога, министры просидели час, тревога продолжается. Поэтому все ушли. Пленарная неделя на этом закончилась", — написал Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что Украине необходимо определить четкие правила жизни и работы во время воздушных тревог.

"Поэтому нужно что-то делать. Нужны правила, как жить всей стране. Как учиться школьникам. Как работать всем. Вот что сейчас главное", — отметил Гончаренко.

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Как писали Новини.LIVE, народные депутаты смогут голосовать с помощью собственных телефонов, однако во время голосования они должны находиться только в специально отведенном укрытии Верховной Рады. Нардеп Александр Федиенко пояснил, что называть такой формат полноценным дистанционным голосованием некорректно. В то же время он отметил, что сама система защищена.

Кроме того, в Украине хотят изменить правила работы транспорта во время тревоги. Общинам предлагают разрешить самостоятельно определять, как будет работать общественный транспорт во время воздушной тревоги. Местные власти смогут продолжать движение, временно ограничивать его или полностью останавливать в зависимости от ситуации с безопасностью.

Кабинет министров Верховная Рада Алексей Гончаренко правительство народные депутаты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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