У Раді 4 вересня не буде години запитань до уряду через повітряну тривогу

Кабінет міністрів у Верховній Раді. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді цього тижня не відбудеться година запитань до уряду через повітряну тривогу. Міністри просиділи в парламенті близько години, однак тривога не завершилася. Тож пленарний тиждень на цьому закінчився.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Новини.LIVE.

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Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Рада достроково завершила пленарний тиждень через тривогу

"На цьому тижні години запитань до уряду не буде! Повітряна тривога, міністри посиділи годину, тривога триває. Тож всі пішли. Пленарний тиждень на цьому все", — написав Гончаренко.

Нардеп наголосив, що Україні необхідно визначити чіткі правила життя та роботи під час повітряних тривог.

"Тому треба щось робити. Треба правила, як жити всій країні. Як вчитись школярам. Як працювати всім. От що зараз головне", — зазначив Гончаренко.

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Як писали Новини.LIVE, народні депутати зможуть голосувати за допомогою власних телефонів, однак перебувати під час цього вони повинні лише у визначеному укритті Верховної Ради. Нардеп Олександр Федієнко пояснив, що називати такий формат повноцінним дистанційним голосуванням некоректно. Водночас він зазначив, що сама система захищена.

Крім того, в Україні хочуть змінити правила роботи транспорту під час тривоги. Громадам пропонують дозволити самостійно визначати, як працюватиме громадський транспорт під час повітряної тривоги. Місцева влада зможе продовжувати рух, тимчасово обмежувати його або повністю зупиняти, залежно від безпекової ситуації.