Годину запитань до уряду 18 вересня скасували через саміт у Буковелі

Кабінет міністрів у Раді. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді не відбулася запланована на 18 вересня година запитань до уряду. Нардепи повідомили, що засідання парламенту скасували без попередження. Цього дня перед народними обранцями мав звітувати міністр освіти та науки Андрій Бутенко.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дописи нардепів Олександра Качуру та Ярослава Железняка у Telegram.

Реклама

Кабінет міністрів поїхав на саміт у Карпати

За словами Качури, під час запланованої години запитань мав виступити міністр освіти та науки, який мав розповісти про стан освітньої сфери в умовах війни. Качура заявив, що зранку побачив закриту залу засідань та повідомив про перенесення заходу.

Водночас нардеп порушив низку питань, які, на його думку, потребують відповідей від уряду. Зокрема, він згадав ситуацію з діяльністю ТЦК, розмір пенсій та доплати педагогам, які працюють у прифронтових регіонах.

І Качура, і Железняк повідомили, що Кабінет міністрів поїхав у Буковель на саміт.

Читайте також:

"У Буковель поїхали... Нормальне планування — депутатам тільки зранку сказали", — написав Железняк.

Качура запропонував провести Годину запитань до уряду найближчими днями, зокрема на початку наступного тижня. Він наголосив, що парламентарі мають багато запитань до уряду, на які очікують відповіді.

Додамо, що в Буковелі 18–20 вересня проходить проходить установчий саміт регіональної ініціативи з інтеграції Карпат — Carpathian 8 Summit ("Карпатська інтеграційна ініціатива"). Він передбачає участь представників восьми країн Карпатського регіону, інституцій ЄС, міжнародних партнерів, бізнесу та інвесторів. Серед основних тем саміту — безпека, економічний розвиток, інвестиції та транскордонна співпраця.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапа звання "Заслужений артист України". За відповідне рішення проголосували 198 депутатів із необхідних 226.

Також цього тижня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування покупок українців на іноземних онлайн-платформах. Для товарів вартістю до 150 євро пропонують запровадити ПДВ у розмірі 20% від фактурної вартості. Водночас для безоплатних приватних посилок до 45 євро за визначених умов планують зберегти звільнення від ПДВ.