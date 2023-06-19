Чалый объяснил, почему НАТО боится присоединять Украину

Валерий Чалый. Фото: Украинский кризисный медиацентр

Страны НАТО не спешат давать разрешение на присоединение Украины к Альянсу, потому что боятся войны с Россией. Они не прошли тест, который сейчас проходят Вооруженные силы Украины.

Об этом пояснил в интервью Новини.LIVE бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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НАТО — не ЕС

Валерий Чалый подчеркнул, что ситуация со вступлением Украины в НАТО кардинально отличается от интеграции нашей страны в Евросоюз.

"В вопросе с членством в ЕС мяч на нашей стороне, а вот с НАТО — политическое решение за Альянсом", — подчеркнул украинский дипломат.

Почему Запад медлит

Чалый объяснил, почему страны НАТО тянут с принятием Украины — потому что население этих стран не хочет воевать на стороне нашего государства в войне против России.

"НАТО, являясь наиболее эффективной структурой безопасности, потому что ООН показала свою полную несостоятельность, еще не прошел тест, который сейчас проходят ВСУ. И на Западе опасаются этого теста", — такова, по словам украинского дипломата, главная причина.

Впрочем, добавил Валерий Чалый, успехи Вооруженных сил Украины на фронте откроют перед нашей страной новые возможности — в частности, по вступлению в Североатлантический альянс.

Напомним, американские СМИ пишут о том, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что Украина уже фактически является восточным флангом НАТО.