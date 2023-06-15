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Європарламент ухвалив важливе рішення щодо України і Гааги

15 червня 2023 15:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Європарламент ухвалив важливе рішення щодо України і Гааги
Засідання Європарламенту. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 15 червня, Європейський парламент підтримав приєднання України до Судової конвенції. Надалі це ж рішення мають ухвалити усі країни-члени Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Голосування Європарламенту

Європейський парламент розглянув питання приєднання України до Конвенції Гаазької конференції.

Парламентарі своїм голосуванням підтримали цей крок.

"Європейський парламент вітає позитивну оцінку Єврокомісії та Ради ЄС з метою встановлення договірних відносин з Україною у рамках Судової конвенції; підтримує входження України до Судової конвенції", — йдеться в ухваленому європарламентарями документі.

Ця Конвенція стосується визнання та виконання Українською державою іноземних судових рішень у цивільних та комерційних справах.

Що буде далі

Після рішення Європарламенту приєднання України до Судової конвенції мають схвалити усі країни-члени Євросоюзу.

Якщо цей процес пройде так, як заплановано, то Україна приєднається до Конвенції Гаазької конференції з 1 вересня поточного року.

Нагадаємо, учора, 14 червня, у ході пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі депутати засудили руйнування Каховської ГЕС російськими окупантами. Вони назвали цю ситуацію "воєнним злочином Росії" та наголосили, що будуть наслідки.

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