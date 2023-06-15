Європарламент ухвалив важливе рішення щодо України і Гааги
Сьогодні, 15 червня, Європейський парламент підтримав приєднання України до Судової конвенції. Надалі це ж рішення мають ухвалити усі країни-члени Європейського Союзу.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Голосування Європарламенту
Європейський парламент розглянув питання приєднання України до Конвенції Гаазької конференції.
Парламентарі своїм голосуванням підтримали цей крок.
"Європейський парламент вітає позитивну оцінку Єврокомісії та Ради ЄС з метою встановлення договірних відносин з Україною у рамках Судової конвенції; підтримує входження України до Судової конвенції", — йдеться в ухваленому європарламентарями документі.
Ця Конвенція стосується визнання та виконання Українською державою іноземних судових рішень у цивільних та комерційних справах.
Що буде далі
Після рішення Європарламенту приєднання України до Судової конвенції мають схвалити усі країни-члени Євросоюзу.
Якщо цей процес пройде так, як заплановано, то Україна приєднається до Конвенції Гаазької конференції з 1 вересня поточного року.
Нагадаємо, учора, 14 червня, у ході пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі депутати засудили руйнування Каховської ГЕС російськими окупантами. Вони назвали цю ситуацію "воєнним злочином Росії" та наголосили, що будуть наслідки.