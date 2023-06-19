Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Чалий пояснив, чому НАТО боїться приєднувати Україну arrow

Чалий пояснив, чому НАТО боїться приєднувати Україну

19 червня 2023 10:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чалий пояснив, чому НАТО боїться приєднувати Україну
Валерій Чалий. Фото: Український кризовий медіацентр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Країни НАТО не поспішають давати дозвіл на приєднання України до Альянсу, бо бояться війни з Росією. Вони не пройшли тест, який проходять зараз Збройні сили України.

Про це пояснив у інтерв’ю Новини.LIVE колишній посол України у США Валерій Чалий.

Читайте також:

НАТО — не ЄС

Валерій Чалий наголосив, що ситуація зі вступом України до НАТО кардинально відрізняється від інтеграції нашої країни до Євросоюзу.

"У питанні із членством в ЄС мʼяч на нашому боці, а от із НАТО — політично рішення за Альянсом", — підкреслив українький дипломат.

Чому Захід зволікає

Чалий пояснив, чому країни НАТО тягнуть із прийняттям України — бо населення цих країн не хоче воювати на боці нашої держави у війні проти Росії.

"НАТО, будучи найбільш ефективною структурою безпеки, бо ООН показала свою повну неспроможність, ще не пройшов тест, який зараз проходять ЗСУ. І на Заході побоюються цього тесту", — такою, за словами українського дипломата, є головна причина.

Втім, додав Валерій Чалий, успіхи Збройних сил України на фронті відкриють перед нашою країною нові можливості — зокрема, і щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, американські ЗМІ пишуть про те, що уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобов'язання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.

А міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що Україна уже фактично є східним флангом НАТО.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB