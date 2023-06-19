Чалий пояснив, чому НАТО боїться приєднувати Україну

Валерій Чалий. Фото: Український кризовий медіацентр

Країни НАТО не поспішають давати дозвіл на приєднання України до Альянсу, бо бояться війни з Росією. Вони не пройшли тест, який проходять зараз Збройні сили України.

Про це пояснив у інтерв’ю Новини.LIVE колишній посол України у США Валерій Чалий.

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НАТО — не ЄС

Валерій Чалий наголосив, що ситуація зі вступом України до НАТО кардинально відрізняється від інтеграції нашої країни до Євросоюзу.

"У питанні із членством в ЄС мʼяч на нашому боці, а от із НАТО — політично рішення за Альянсом", — підкреслив українький дипломат.

Чому Захід зволікає

Чалий пояснив, чому країни НАТО тягнуть із прийняттям України — бо населення цих країн не хоче воювати на боці нашої держави у війні проти Росії.

"НАТО, будучи найбільш ефективною структурою безпеки, бо ООН показала свою повну неспроможність, ще не пройшов тест, який зараз проходять ЗСУ. І на Заході побоюються цього тесту", — такою, за словами українського дипломата, є головна причина.

Втім, додав Валерій Чалий, успіхи Збройних сил України на фронті відкриють перед нашою країною нові можливості — зокрема, і щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, американські ЗМІ пишуть про те, що уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобов'язання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.

А міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що Україна уже фактично є східним флангом НАТО.