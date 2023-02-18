Дмитро Кулеба озвучив результати зустрічі міністрів G7

"Буде зброя і нові санкції": Кулеба озвучив результати зустрічі міністрів G7
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі з главами МЗС країн G7. Глава української дипломатії повідомив, що міністри G7 домовилися про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти росії.
Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.
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Подробиці
Кулеба розповів, що взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення глави японського МЗС Йосімаса Хаясі.
"Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі постачання зброї та нові санкції. Росія має усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії", — зазначив він.
I took part in a G7 ministerial meeting at the invitation of Japanese FM Hayashi Yoshimasa. We focused on everything needed for Ukraine's victory in 2023. There will be rapid deliveries of weapons and new sanctions. Russia must realise we won’t tire of countering its aggression. pic.twitter.com/Z6sCs4yLPY— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив упевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.
На засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" 14 лютого очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.