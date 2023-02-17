Винищувачі для України: Кулеба зробив оптимістичних прогноз

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Однак на це потрібен час.

Про це Дмитро Кулеба заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

"Немає жодного сумніву"

"Як і з танками я візьму на себе відповідальність і заздалегідь скажу, що немає жодного сумніву в тому, що питання літаків буде вирішено. На це піде трохи більше часу. Боротьба за літаки має бути структурована трохи інакше, але ця робота вже почалася", — сказав Кулеба.

Міністр додав, що приїхав до Мюнхена, щоб отримати "швидкість і стабільність" у постачання всієї обіцяної зброї.

"Завтра ми проведемо перший безпрецедентний формат. Разом з німецькою колегою ми збираємо представників оборонної індустрії Німеччини та України і обговорюємо, що вони можуть зробити для безпеки України і безпеки Європи загалом", — додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше висловив упевненість, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

На засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" 14 лютого очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Водночас у Британії не впевнені, що в найближчі кілька місяців чи навіть років обов’язково передадуть винищувачі Україні. Наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що надання Україні літаків не є першочерговим питанням для воюючої країни. Західні союзники планують забезпечити Україну системами ППО, які закриють небо від російських військ.