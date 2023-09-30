"Будет сложно": Маляр передала дела новому заместителю министра обороны
Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр передала дела своей преемнице Наталье Калмыковой. При этом Маляр уточнила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность.
Об этом Маляр сообщила в соцсетях.
Что сказала Анна Маляр
Анна Маляр опубликовала совместное фото с Натальей Калмыковой и уточнила, что кадр был сделан в дни освобождения Киева и области. По словам экс-заместителя министра, тогда все были объединены ради этой цели.
Также Маляр сообщила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность и вчера передала ей дела.
"Знаю, что будет тяжело. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", — сказала Маляр.
Что известно про Наталью Калмыкову
Наталья Калмыкова занимает пост исполнительного директора в Украинском ветеранском фонде. Ее образование включает в себя окончание Винницкого национального медицинского университета, а также Винницкой академии непрерывного образования со степенью магистра по специальности "Публичное управление".
В прошлом Наталья занимала позицию продукт-менеджера в компании Delta Medical PoE с июня 2008 года по май 2017 года, а затем возглавляла военный отдел в благотворительном обществе "Повернись живим" с июня 2017 года по январь 2021 года.
В 2021 году она также служила советником по гендерным вопросам у Командующего Сухопутными войсками.
Напомним, что 27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.
Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.