Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Будет сложно": Маляр передала дела новому заместителю министра обороны arrow

"Будет сложно": Маляр передала дела новому заместителю министра обороны

30 сентября 2023 16:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Будет сложно": Маляр передала дела новому заместителю министра обороны
Анна Маляр и Наталья Калмыкова. Фото:t.me/annamaliar
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр передала дела своей преемнице Наталье Калмыковой. При этом Маляр уточнила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность.

Об этом Маляр сообщила в соцсетях.

Читайте также:

Что сказала Анна Маляр

Анна Маляр опубликовала совместное фото с Натальей Калмыковой и уточнила, что кадр был сделан в дни освобождения Киева и области. По словам экс-заместителя министра, тогда все были объединены ради этой цели.

Также Маляр сообщила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность и вчера передала ей дела.

"Знаю, что будет тяжело. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", — сказала Маляр.

скриншот
Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

 Что известно про Наталью Калмыкову

Наталья Калмыкова занимает пост исполнительного директора в Украинском ветеранском фонде. Ее образование включает в себя окончание Винницкого национального медицинского университета, а также Винницкой академии непрерывного образования со степенью магистра по специальности "Публичное управление".

В прошлом Наталья занимала позицию продукт-менеджера в компании Delta Medical PoE с июня 2008 года по май 2017 года, а затем возглавляла военный отдел в благотворительном обществе "Повернись живим" с июня 2017 года по январь 2021 года. 

В 2021 году она также служила советником по гендерным вопросам у Командующего Сухопутными войсками.

Напомним, что 27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз