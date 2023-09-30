"Будет сложно": Маляр передала дела новому заместителю министра обороны

Анна Маляр и Наталья Калмыкова. Фото:t.me/annamaliar

Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр передала дела своей преемнице Наталье Калмыковой. При этом Маляр уточнила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность.

Об этом Маляр сообщила в соцсетях.

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Анна Маляр опубликовала совместное фото с Натальей Калмыковой и уточнила, что кадр был сделан в дни освобождения Киева и области. По словам экс-заместителя министра, тогда все были объединены ради этой цели.

Также Маляр сообщила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность и вчера передала ей дела.

"Знаю, что будет тяжело. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", — сказала Маляр.

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Что известно про Наталью Калмыкову

Наталья Калмыкова занимает пост исполнительного директора в Украинском ветеранском фонде. Ее образование включает в себя окончание Винницкого национального медицинского университета, а также Винницкой академии непрерывного образования со степенью магистра по специальности "Публичное управление".

В прошлом Наталья занимала позицию продукт-менеджера в компании Delta Medical PoE с июня 2008 года по май 2017 года, а затем возглавляла военный отдел в благотворительном обществе "Повернись живим" с июня 2017 года по январь 2021 года.

В 2021 году она также служила советником по гендерным вопросам у Командующего Сухопутными войсками.

Напомним, что 27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.