Кабмин назначил новых заместителей министра обороны
Кабинет министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Рустема Умерова. Случилось это сегодня, 27 сентября.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Новые заместители Умерова
Новыми заместителями Министра обороны Украины было назначено:
- Джигира Юрия Анатольевича;
- Калмыкову Наталью Фернандивну;
- Черногоренко Екатерину Леонидовну.
Отметим, что Екатерина Черногоренко стала заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций.
Что известно о новых должностных лицах
Юрий Джыгирь до этого был заместителем министра финансов Украины.
Наталья Калмыкова занимала должность исполнительного директора Ветеранского фонда Украины.
В свою очередь Екатерина Черногоренко работала проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины уволил нескольких заместителей министра обороны. Среди них и Анну Маляр.
Также Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.