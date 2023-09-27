Кабмин назначил новых заместителей министра обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Александр Клименко

Кабинет министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Рустема Умерова. Случилось это сегодня, 27 сентября.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Новыми заместителями Министра обороны Украины было назначено:

Джигира Юрия Анатольевича ;

; Калмыкову Наталью Фернандивну;

Черногоренко Екатерину Леонидовну.

Отметим, что Екатерина Черногоренко стала заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций.

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Что известно о новых должностных лицах

Юрий Джыгирь до этого был заместителем министра финансов Украины.

Наталья Калмыкова занимала должность исполнительного директора Ветеранского фонда Украины.

В свою очередь Екатерина Черногоренко работала проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины уволил нескольких заместителей министра обороны. Среди них и Анну Маляр.

Также Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.