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"Буде складно": Маляр передала справи новому заступнику міністра оборони

30 вересня 2023 16:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Буде складно": Маляр передала справи новому заступнику міністра оборони
Ганна Маляр та Наталія Калмикова. Фото:t.me/annamaliar
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній заступник міністра оборони Ганна Маляр передала справи своїй наступниці Наталії Калмиковій. При цьому Маляр уточнила, що підтримує Калмикову із призначенням на нову посаду.

Про це Маляр повідомила у соцмережах.

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Що сказала Ганна Маляр

Ганна Маляр опублікувала спільне фото з Наталією Калмиковою та уточнила, що кадр був зроблений у дні звільнення Києва та області. За словами ексзаступника міністра, тоді всі були об'єднані заради цієї мети.

Також Маляр повідомила, що підтримує Калмикову із призначенням на нову посаду та вчора передала їй справи.

"Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, тому що війна продовжується", — сказала Маляр.

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Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скриншот

Що відомо про Наталію Калмикову

Наталія Калмикова обіймає посаду виконавчого директора в Українському ветеранському фонді. Її освіта включає закінчення Вінницького національного медичного університету, а також Вінницької академії безперервної освіти зі ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління".

У минулому Наталія займала позицію продукт-менеджера в компанії Delta Medical PoE з червня 2008 року до травня 2017 року, а потім очолювала військовий відділ у благодійному товаристві "Повернись живим" із червня 2017 року до січня 2021 року.

У 2021 році вона також служила радником з ґендерних питань у Командувача Сухопутних військ.

Нагадаємо, що 27 вересня Кабінет Міністрів України призначив нових заступників Міністра оборони України. У Міноборони розповіли, чим займатимуться чиновники.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про запровадження нової посади в Україні — військового омбудсмена.

 

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